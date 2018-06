Acidente entre quatro carros mata um e fere seis em SC

Um acidente envolvendo quatro carros deixou um morto e seis feridos na altura do quilômetro 200 da BR-282, em Lages, Santa Catarina, na manhã desta sexta-feira, 27. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o engavetamento aconteceu por volta das 9 horas, quando dois veículos bateram de frente e os outros não conseguiram desviar. O condutor Antonio Junio Paes, de 44 anos, morreu na hora. Ione da Silva Lotin Abreu, de 37 anos, ficou gravemente ferida. As outras cinco vítimas tiveram ferimentos leves. Todos os feridos foram encaminhados ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.