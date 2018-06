Acidente entre van e caminhão deixa 13 feridos em Barretos Um acidente entre uma van, que transportava 11 pacientes de Patrocínio, em Minas Gerais, ao Hospital do Câncer, de Barretos, e um caminhão, carregado com ração, às sete da manhã desta terça-feira, 1º, deixou pelo menos 13 feridos na Rodovia Assis Chateaubriand, entre Barretos e Guaíra, na região de Ribeirão Preto. A colisão aconteceu após a tentativa de ultrapassagem do caminhão. Os feridos foram levados à Santa Casa de Barretos. O caso mais grave é do motorista da van, Francisco Carlos Pires, de 50 anos, de Patrocínio, que foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Três horas depois, no mesmo trecho da rodovia, um caminhão capotou e deixou o motorista e um passageiro feridos.