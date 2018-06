Acidente entre van e caminhão deixa sete mortos no MS Seis mulheres e um homem morreram nesta segunda-feira, 21, em um acidente na BR-163, próximo à cidade de Nova Alvorada do Sul, a 140 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uma van, de Dourados, com 17 sacoleiras a bordo, bateu na lateral esquerda de um caminhão frigorífico de Nova Andradina. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã, quando o motorista da van, Alessandro Dias da Silva, de 25 anos, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e ao voltar sofreu o acidente. Ele morreu no local, junto com Izabel Ribeiro Lima, Maira Aparecida Ribeiro Porfírio, Benedita Madalena Marinho Manoel, Cristina Nunes da Silva, Luzia de Faria Biagi Lima e Marli da Silva Garcia, todos residentes na cidade de Dourados. As mulheres haviam alugado a van e contratado o motorista para comprar roupas em Goiânia e estavam voltando para casa. Outros seis passageiros que estavam no veículo ficaram feridos.