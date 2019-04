Acidente entre van e carreta deixa oito mortos em rodovia federal no Maranhão

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo uma van e uma carreta deixou oito mortos na tarde deste domingo, 28, na cidade de Caxias, no interior do Maranhão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Estado informou, de acordo com informações divulgadas pelo UOL, que as vítimas eram passageiras da van atingida; outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas.

O acidente aconteceu por volta das 16h40, quando a carreta bateu na lateral da van, que tentava fazer um retorno na BR-226, na zona rural de Caxias. Equipes da PRF e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocaram para o local para prestar atendimento na ocorrência. Os feridos foram levados ao Hospital Regional de Caxias, que não repassou informações o estado de saúde deles.