Acidente envolve 18 carros e mata dois no Paraná Duas pessoas morreram e duas tiveram ferimentos leves em um acidente que envolveu 12 caminhões e seis automóveis, por volta das 9 horas da manhã, em São Luiz do Purunã, a cerca de 60 quilômetros de Curitiba. A forte neblina que atinge aquela região de serra durante o outono e o inverno pode ter ajudado na colisão. A pista da BR-277 em direção a Curitiba ficou interditada por quatro horas, com o trânsito sendo desviado pela BR-476, passando pela Lapa e Araucária. Os primeiros levantamentos apontam que dois caminhões que trafegavam na mesma direção acabaram batendo e incendiando-se. Eles foram totalmente destruídos. Os motoristas Airton Batista, que dirigia um caminhão de Apucarana (PR), e Antonio Macário dos Santos, que conduzia outro de Ivaiporã (PR), morreram na hora. Outros carros que vinham atrás não conseguiram parar e acabaram colidindo. Alguns tiveram perda total. Um caminhão de Cambé (PR) teve a carga de soja queimada. O fogo e o risco de explosão dificultaram o trabalho de resgate dos corpos e impediram que o tráfego continuasse na rodovia. Além disso, a neblina somente se dissolveu por volta do meio-dia. A Rodonorte, que administra a rodovia, colocou 15 viaturas, quatro das quais ambulâncias, para ajudar na liberação da pista.