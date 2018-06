Acidente envolvendo micro-ônibus e caminhão deixa um morto e 30 feridos na Bahia

SÃO PAULO - Pelo menos uma pessoa morreu e outras 30 ficaram feridas em um acidente com micro-ônibus e caminhão na BR-116, na cidade de Manoela Vitorino, no sudoeste da Bahia, na manhã desta sexta-feira, 16.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente. Quatro vítimas foram encaminhadas para hospital da região. O coletivo transportava 32 passageiros, além do motorista. Alguns feridos receberam atendimento no local.

Informações preliminares apontam para a ocorrência de uma ultrapassagem indevida com colisão frontal.

