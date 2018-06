Acidente envolvendo ônibus deixa 4 mortos em Minas

Quatro pessoas morreram na manhã deste domingo, 6, em um acidente envolvendo um ônibus e um veículo de passeio, na Rodovia BR-356, no distrito de Rodrigues Silva, região de Ouro Preto, em Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um Escort bateu de frente com um ônibus da Viação Pássaro Verde, por volta das 8 horas, na altura do km 81. As quatro vítimas ficaram presas às ferragens. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido.

Morreram Tiago Luiz Guimarães Souza, de 21 anos, Frederico Carias Moreira, de 18 anos, Tatiana Beatriz Gonçalves Silva, de 17 anos, e um jovem sem documentação que não pode ser identificado.