SÃO PAULO - Quinze pessoas ficaram feridas na colisão envolvendo três ônibus na tarde desta terça-feira, 14, em Salvador, Bahia. O acidente aconteceu por volta das 15 horas na Rua Visconde de Itaboraí, no bairro de Amaralina.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer as vítimas. Não há informação sobre o estado de saúde dos feridos. As circunstâncias do acidente serão investigadas.