Acidente envolvendo um caminhão bloqueia BR-040 em MG

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A Rodovia BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, está bloqueada no sentido Rio na região de Simão Pereira, em Minas, desde a tarde desta quarta-feira, 10, por conta de um acidente envolvendo caminhão.

A interdição foi feita na altura do km 815 por volta das 16h30, após o motorista do caminhão que transportava botijões de gás perder o controle da direção em uma curva e tombar em cima de um veículo de passeio. Duas pessoas ficaram feridas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, técnicos continuam trabalhando no local retirando os botijões para poder desvirar o caminhão e desbloquear a pista. Não há previsão para a liberação da via. A PRF não soube informar sobre o congestionamento no local.