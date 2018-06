Acidente envolvendo van e caminhão deixa seis mortos na Bahia

SALVADOR - Uma colisão frontal entre uma van e um caminhão na madrugada desta quinta-feira, 7, na BR-116, altura do município de Jequié, no sul da Bahia, causou a morte de seis pessoas e ferimentos em outras dez - oito delas seguiam internadas nesta tarde.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 4h30, no trecho conhecido como Serra do Mutum, com muitas curvas. A van, que havia saído de Louveira, no interior de São Paulo, com destino a Santana do Ipanema, em Alagoas, transportava 15 pessoas e teria invadido a pista contrária, acertando o caminhão de frente.

Ainda não se sabe o que causou a colisão, mas os agentes suspeitam que tenha sido uma tentativa de ultrapassagem ou que o motorista da van tenha adormecido ao volante.

Quatro vítimas morreram no local. Outras duas chegaram a receber atendimento médico no Hospital Prado Valadares, em Jequié, mas não resistiram aos ferimentos. Os motoristas dos dois veículos estão entre os mortos. Duas crianças que viajavam com os pais sofreram apenas ferimentos leves, foram medicadas e liberadas. Os outros feridos seguem internados na unidade.