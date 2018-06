Acidente fecha acesso para aeroporto Santos Dumont, no Rio

São Paulo, 25 - O acesso ao aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, ficou interditado desde a madrugada desta segunda-feira, 25, devido a um acidente envolvendo um caminhão que transportava combustível. Segundo informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a interdição aconteceu na Praça Senador Salgado Filho, na altura da Avenida General Justo, pista sentido centro até as 8h30.

Um caminhão tombou no local, derrubou um poste e derramou carga na via, interditando este trecho, segundo o centro de Operações. Os Bombeiros, a Polícia Militar, a CET-Rio, a RIOLUZ e a Comlurb estão no local e trabalham na limpeza e na retirada do caminhão da pista.

Os motoristas podem optar por outro caminho para acessar o aeroporto Santos Dumont usando o acesso (via sem nome) na altura da casa de shows Vivo Rio, pista sentido centro do Aterro. Por volta das 8h30, o trânsito estava intenso na pista sentido centro do Aterro, a partir do Monumento dos Pracinhas, assim como no Elevado da Perimetral, sentido Aterro, segundo o centro de Operações.