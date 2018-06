Acidente fere 16 na zona Leste de SP Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido às 4h45 desta manhã envolvendo um ônibus da Tróleibus Capital Transportes, que seguia para a garagem; outro coletivo, da Via Norte, que fazia a linha 351-F (Vila Formosa-Jaçanã); uma ambulância da Prefeitura; e um veículo de passeio. Segundo os Bombeiros e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente ocorreu na esquina da Rua Serra de Bragança com a Rua Francisco Marengo, no Tatuapé, zona Leste da capital paulista. A ambulância, que é acionada pela CET, trafegava pela Serra de Bragança transportando um motoqueiro que havia sofrido um acidente; mas acabou batendo contra o Tróleibus. No choque, um ônibus da Via Norte também foi atingido e arrastou um carro que estava estacionado. Um poste da Eletropaulo foi danificado pelo ônibus elétrico. Ficaram feridos os quatro ocupantes da viatura de Pronto-Atendimento e 16 passageiros do coletivo da Via Norte. Os feridos, nenhum em estado grave, foram encaminhados para os hospitais São José do Brás, Santa Marcelina, em Itaquera, Pronto-Socorro da Vila Maria, Hospital do Servidor Público Municipal (PS Vergueiro), e Pronto-Socorro do Tatuapé.