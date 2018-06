Acidente fere 2 na região da Avenida Paulista Duas pessoas ficaram levemente feridas após um acidente envolvendo dois veículos na esquina das Alamedas Santos e Casa Branca na região da Avenida Paulista, zona sul de São Paulo. O semáforo estava no amarelo piscante quando os veículos faziam a travessia. As vítimas, ambas passageiras, foram encaminhadas para Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na região central, e posteriormente liberadas. Por causa do acidente, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou a Alameda Santos entre a Rua Peixoto Gomide e a Alameda Casa Branca durante a madrugada.