Acidente interdita a rodovida Dutra A pista sentido Rio-São Paulo da Rodovia Presidente Dutra está interditada devido ao tombamento de uma carreta que transportava carga, ocorrida por volta das 15h30, na altura do km 226, em Piraí (RJ). O acidente deixou uma pessoa ferida, mas a concessionária NovaDutra ainda não tem informações sobre o estado de saúde. Há quatro quilômetros de congestionamentos nas proximidades. No sentido contrário há um quilômetro de congestionamento em razão da interdição da pista Rio-SP para retirada da carreta. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, há dois quilômetros de congestionamento na pista sentido Rio-São Paulo, em razão de uma obra de recapeamento no quilômetro 219. Na chegada a São Paulo, o motorista enfrenta 1,5 km de congestionamento pela pista lateral, reflexo do trânsito da Marginal Tietê.