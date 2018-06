Acidente interdita Avenida dos Bandeirantes (SP) Até as 3h30 da madrugada desta terça-feira, a pista local sentido Marginal/Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes, na zona Sul da capital paulista, estava interditada na altura do nº 2.000, próximo ao Viaduto Santo Amaro, em razão de um acidente envolvendo uma carreta e veículo de passeio. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o motorista do carro ficou ferido e teve de ser levado ao Hospital São Paulo por um resgate do Corpo de Bombeiros. Após a colisão, a carreta invadiu um estabelecimento comercial, sem ferir ninguém. O trânsito flui somente pela pista expressa, mas não há registro de lentidão, devido ao baixo movimento de veículos no horário. Como um poste da Eletropaulo também foi atingido pela carreta, parte da região está sem energia elétrica. Equipes da Eletropaulo, CET e Bombeiros trabalham no local.