Acidente interdita Dutra novamente; Arujá tem faixa liberada

Um acidente envolvendo duas carretas deixou totalmente interditada a pista da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, das 21h às 22h50 desta noite de terça-feira, 23.

Segundo a NovaDutra, o acidente aconteceu no km 155, em São José dos Campos, e não deixou feridos. Até às 23h, haviam 9 km de congestionamento no sentido Rio de Janeiro e 2 km, sentido São Paulo.

Em Arujá, a rodovia continua com o tráfego em mão dupla, entre os quilômetros 196 e 199, devido a obras de reconstrução de parte da pista (sentido Rio de Janeiro) que sofreu erosão em 31 de janeiro, e desabou.

Neste domingo, a queda de uma barreira interrompeu o fluxo no km 186 da pista sentido São Paulo, em Santa Isabel. A pista no local continua interditada, no entanto, segundo a NovaDutra, uma pista foi liberada nesta terça.