Acidente interdita estrada e deixa 5 mortos em Passo Fundo

Cinco pessoas morreram e três ficaram feridas em um grave acidente envolvendo dois caminhões e um veículo de passeio, no começo da manhã desta sexta-feira, 6, na Rodovia RS-153, na região de Passo Fundo, noroeste do Rio Grande do Sul. As duas carretas estavam carregadas - uma com produto tóxico e outra com material inflamável, o que incendiou os veículos. À tarde, a estrada ainda estava interditada.

Por volta das 6h30, um Peugeot bateu de frente numa carreta ao tentar ultrapassar um caminhão-baú, na altura do km 33 da rodovia. Após a colisão, como eixo avariado, a carreta tombou e ficou atravessada na pista, atingindo o caminhão-baú. O carro ficou sem controle e invadiu o canteiro. Como a carreta carregava produto químico, o impacto provocou uma explosão e incendiou os veículos.

Carro incendiado e, ao fundo, as ferragens dos dois caminhões. Foto: Jean Pimentel/Agência RBS

Três pessoas que estavam em um dos caminhões conseguiram escapar e foram levadas para o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, elas não correm risco de morte e devem ser liberadas ainda nesta sexta. Um quarto passageiro do veículo morreu, assim como as duas pessoas que estavam no Peugeot e as outras duas do outro caminhão.

Os bombeiros precisaram usar espuma química para que a carga de glifosato (defensivo agrícola) do caminhão-baú, um produto altamente tóxico, não escorresse para mananciais da região. O tráfego de veículos foi desviado para um trecho a aproximadamente 30 quilômetros do local do acidente, para evitar que outros motoristas inalassem o produto.

Os motoristas que pretendem seguir de Porto Alegre para a região norte do Estado devem usar o desvio pela BR-386 até Carazinho e depois pela BR-285 até Passo Fundo. A pista só será liberada após a retirada da carga espalhada na via e dos veículos, o que, segundo a PRE, não tem previsão.

(Com Priscila Trindade)