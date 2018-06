Acidente interdita Marginal do Pinheiros e deixa um ferido Um acidente entre dois veículos de passeio e duas motocicletas deixou uma pessoa gravemente ferida na Marginal do Pinheiros na manhã desta quarta-feira, 25. Por volta das 7h15, os veículos colidiram na pista sentido Interlagos, próximo à ponte do Jaguaré, e ocuparam duas faixas da pista, que ficou interditada. A interdições foi feita para que a equipe do helicóptero Águia, da Polícia Militar, pudesse socorrer a vítima. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as duas faixas de rolamento permaneciam interditadas e, às 8 horas, o congestionamento causado pelo acidente ainda era de cerca de três quilômetros. O índice de congestionamento registrado pela CET às 8 horas foi de 89 quilômetros, muito acima da média para o horário, que é de 68 km.