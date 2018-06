Acidente interdita Raposo Tavares e deixa um morto em Cotia A pista sentido interior-capital da Rodovia Raposo Tavares precisou ser interditada na altura do quilômetro 21, antes do acesso ao Rodoanel Metropolitano, em Cotia, na Grande São Paulo, nesta quarta-feira, 28. Um caminhão que transportava garrafas de vinho, com placas de Simões Filho (BA), tombou no local. O motorista do veículo morreu. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, que procura por algum documento da vítima para identificá-la, o acidente teria ocorrido às 22h de terça-feira, 27, e causou vários quilômetros de congestionamento no trecho de Cotia. Às 2h desta quarta-feira, a pista teve de ser totalmente interditada para que a carreta fosse erguida.