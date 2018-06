Acidente interdita Raposo Tavares e deixa um morto em Cotia A pista sentido interior-capital da Rodovia Raposo Tavares precisou ser interditada na altura do quilômetro 21, antes do acesso ao Rodoanel Metropolitano, em Cotia, na Grande São Paulo. Um caminhão que transportava garrafas de vinho, com placas de Simões Filho (BA), tombou no local. O motorista do veículo morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, que procura por algum documento da vítima para identificá-la, o acidente teria ocorrido às 22h de terça-feira, 27, e causou vários quilômetros de congestionamento no trecho de Cotia. Às 2h desta madrugada, a pista teve de ser totalmente interditada para que a carreta fosse erguida. Como parte da carga caiu na pista sentido capital-interior, a faixa da esquerda desta via também segue bloqueada, para que a limpeza possa ser concluída. Em razão do horário, neste momento o motorista que segue tanto no sentido interior como no sentido capital não encontra lentidão.