Acidente leve fecha aeroporto em Manaus Um acidente envolvendo um Boeing 737/300 da Skymaster interditou nesta sexta o aeroporto internacional Eduardo Gomes, em Manaus, por mais de seis horas. O cargueiro, que saiu de Guarulhos ás 4h, teve uma pane no trem de pouso dianteiro durante o processo de descida, às 7h40, e acabou realizando um pouso forçado, de barriga. A aeronave, com três tripulantes e quatro passageiros, transportava aves e material eletrônico para o Pólo Industrial de Manaus. Segundo a Assessoria de Comunicação da Infraero, ninguém se feriu no acidente. Durante toda a manhã houve confusão no aeroporto, com vôos cancelados e outros redirecionados a Santarém (PA). Mais de cem pessoas se amontoavam na sala de espera do Eduardo Gomes às 10h, algumas aguardavam o embarque há quase 12 horas, por conta do Overbooking da noite anterior. Os passageiros reclamavam da falta de informação dos funcionários. Quinze pessoas trabalharam na desobstrução da pista, o que foi concluído apenas às 13h. No final da tarde o trânsito já estava normalizado. A Assessoria de Comunicação da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) informou que está investigando as causas do acidente.