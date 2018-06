Acidente mata 1 e fere outro na Imigrantes Um grave acidente causou a morte de uma pessoa e ferimentos graves em outra, na altura do km 17 da pista litoral-capital da Rodovia dos Imigrantes, em Diadema, no início da madrugada. Segundo a Polícia Rodoviária, um caminhão branco Scânia bateu violentamente na lateral de um veículo Corsa, onde estavam duas pessoas. Leonardo Murachai, motorista do Corsa, morreu no mesmo instante do choque. A passageira, Samantha Revito Belarmino, de 23 anos, foi socorrida e ainda continua internada, e estado grave, no Hospital Sabóia (PS Jabaquara), na zona Sul da capital. A pista ficou parcialmente interditada segundo a Polícia, mas não houve prejuizos ao tráfego de veículos. O acidente está sendo registrado no 3º Distrito Policial de Diadema. O motivo da batida ainda será apurado.