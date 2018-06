Acidente mata 2 e fere 4 em rodovia paulista A colisão frontal entre um Passat de Franco da Rocha e um ônibus, às 23h15 de ontem, no quilômetro 28, da Rodovia SP-332 - que liga Caieiras a Laranjeiras -, resultou na mortes de duas pessoas e ferimentos em quatro outras, que se encontram internadas. A policia apurou que poderá ser responsabilizado o motorista do carro, o funileiro Alex Pinheiro da Silva, de 23 anos, que trafegava com velocidade excessiva, em direção a São Paulo. Perdendo o controle numa curva, invadiu a pista contrária e chocou-se contra o coletivo. Morreram o lavador de autos João Carlos Machado, da 25 anos, e Renato Teixeira da Silva, de 23, que residia no bairro Pouso Alegre, em Francisco Morato. Ambos estavam no Passat, cujo motorista sofreu várias fraturas. Além dele, foram socorridos em hospitais da região o policial militar Adeilson Mendes Amaral de Silva, de 27, o manobrista Marcelo Pereira dos Santos, de 19 anos, e o motorista do ônibus, Reginaldo Elias da Silva, de 33 anos.