Acidente mata 2 e fere 4 na BR-040 em Ouro Preto

Duas pessoas, entre elas um bebê de 2 meses de idade, morreram e outras quatro ficaram gravemente feridas, às 16 horas de segunda-feira, 23, após um Ford Fiesta bater de frente contra um caminhão Mercedes Benz, no quilômetro 594 da BR-040, em Ouro Preto(MG). Segundo a Polícia Rodoviária Federal(PRF), chovia muito na região no momento do acidente. O motorista do Fiesta, Frederico Oliveira Martins dos Reis, 27 anos, invadiu a pista contrária, atingindo o caminhão violentamente.

As vítimas são todas ocupantes do Ford Fiesta. Além de Frederico, sofreram ferimentos graves Maria Monteiro Rocha, 27, o garoto Henri Monteiro de Andrade, de idade não divulgada pela PRF, e outra passageira, de prenome Solange.

Olga Machado Monteiro, 85 anos, e Téo Monteiro Martins, 2 meses, que ainda foi encaminhado ao hospital, não resistiram aos ferimentos e morreram. O motorista do caminhão, Rafael Miranda Gonçalves dos Santos, de 25 anos, saiu ileso. Os feridos foram encaminhados ao Hospital João XXIII. Os corpos de Olga e Téo foram levados para o Instituto Médico Legal(IML) de Conselheiro Lafaiete(MG).