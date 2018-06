Acidente mata 2 PMs e deixa outros dois feridos na Dutra

SÃO PAULO - Dois policiais militares morreram e outros dois ficaram feridos em um acidente na Rodovia Presidente Dutra, na região de Pinheiral, no Rio, no começo da manhã desta quarta-feira, 21.

Por volta das 6h30, um caminhão, transportando vidro, tombou ao tentar desviar da viatura Blazer da Polícia Militar, que estava estacionada no acostamento da rodovia, na altura do km 249, sentido Rio.

A carga de vidro caiu sobre dois soldados que estavam do lado de fora da viatura, que morreram no local. Já os outros dois PM que estavam no interior do veículo ficaram feridos.

Um tenente ficou gravemente ferido e o terceiro sargento sofreu ferimentos leves e foram socorridos por uma ambulância da prefeitura e Piraí que passava pelo local e levados para o Hospital Flávio Leal, em Piraí.

Uma faixa de rolamento e o acostamento ficaram interditados. A faixa foi liberada às 9 horas, mas ainda havia lentidão no local. O condutor do caminhão ficou ileso.