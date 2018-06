Acidente mata 4 da mesma família na BR-101 em SC

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Quatro idosos de uma mesma família morreram, no final da tarde de terça-feira, 5, em um acidente no quilômetro 344 da rodovia BR-101, em Tubarão (SC), a 135 quilômetros da capital Florianópolis.

As quatro vítimas, todas moradoras de Tubarão, ocupavam um Fiat Siena, que foi atingido lateralmente por uma carreta Volvo, de Balneário Arroio do Silva (SC), carregada com postes de concreto.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de passeio foi atingido no momento em que o condutor, Valmor D'Agostin Zacaron, de 71 anos, atravessava a pista tentando realizar um retorno em nível não existente no local.

O caminhoneiro, João Batista Raphael, 44 anos, saiu ileso. Morreram também Jandira D´Agostin Zacaron, 73, irmã de Valmor; Marlei Guarezi Zacaron, 66, esposa; e Maria Menegas Guarezi, 85, sogra dele.

Os corpos foram encaminhados para o IML da cidade. A rodovia ficou parcialmente bloqueada, mas não se formou congestionamento na região, segundo a PRF.