Acidente mata 4 e fere pelo menos 23 na BR-386 em Pouso Novo (RS)

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo uma carreta transportando milho, um ônibus da Viação Expresso Azul e um Celta vermelho, às 21h45 de sexta-feira, 2, deixou um saldo, até o momento, de quatro pessoas mortas e pelo menos 23 feridas, no quilômetro 304 da BR-386, em Pouso Novo (RS), a 160 quilômetros de Porto Alegre, na região do Vale do Taquari, no centro-leste gaúcho.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Celta era ocupado por quatro pessoas; três delas morreram. O quarto ocupante, gravemente ferido, foi retirado das ferragens por volta das 2 horas desta madrugada de sábado, 3. A quarta vítima que não sobreviveu é o motorista da carreta. Os 23 feridos, número que deve aumentar segundo a PRF, são passageiros do ônibus, que saiu de Porto Alegre e seguia para a cidade de Soledade.

As vítimas foram distribuídas para os hospitais de várias cidades, entre elas Soledade, Lajeado, Teutônia, Lajeado e São José do Herval. O tombamento da carreta teria sido a causa do acidente. A rodovia continua bloqueada parcialmente no trecho do acidente. Segundo a PRF, entre os mortos não há crianças.