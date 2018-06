Acidente mata 6 e fere 42 no Paraná Um acidente envolvendo um ônibus que ia de Tupã (SP) para Balneário Camboriú (SC) e um caminhão bitrem deixou seis mortos e pelo menos 42 feridos na madrugada de ontem na altura do km 159 da PR-090, no município de Piraí do Sul, no Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a colisão ocorreu por volta de 1h30, quando um dos veículos invadiu a contramão, num trecho de pista simples. Após o choque, o caminhão tombou, derrubando a carga de adubo na pista. Os feridos foram encaminhados a hospitais de Piraí do Sul e Castro.