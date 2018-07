Acidente mata 8 em Goiás Oito pessoas morreram neste domingo em conseqüência de um acidente ocorrido na madrugada na rodovia federal BR-020, nas proximidades da cidade goiana de Formosa, localizada a 80 quilômetros de Brasília. Por volta das 2 horas de domingo, um ônibus e um automóvel corcel colidiram. O ônibus capotou. No choque, morreram o motorista do carro e sete passageiros do ônibus que fazia o trajeto entre São Paulo e a cidade baiana de Irecê. Os feridos foram atendidos em hospitais de Brasília e Formosa.