Acidente mata casal e 2 filhas na BR-116 Altamirando Pereira Costa, de 39 anos, a mulher dele, Marciana Moura Costa, de 28, e as duas filhas do casal, Gabriely e Beatriz, de 4 e 10, morreram na noite de sábado em um acidente no km 459 da BR-116, na altura de Engenheiro Caldas (MG), a 320 km de Belo Horizonte. A família voltava da Bahia para São Paulo quando o Fiat Siena em que estavam bateu de frente contra um caminhão. O motorista do caminhão, Edewilson José Ferreira, de 43 anos, sofreu ferimentos leves.