Acidente mata cinco pessoas em Presidente Prudente Cinco pessoas morreram, na noite de domingo, em conseqüência da colisão entre o um Santana, da cidade de Marília, com uma carreta Scania/T143, de Ourinhos/SP. O acidente ocorreu no km 507, da Rodovia Prefeito Homero Severo Lins (SP 284), no município de João Ramalho, no interior paulista, região de Presidente Prudente. O motorista da carreta sofreu ferimentos sem gravidade e foi socorrido no pronto socorro de Rancharia. Todos os ocupantes do Santana morreram e seus corpos se encontram no Necrotério de João Ramalho. A rodovia em que aconteceu o acidente liga o município de Rancharia a Quatá. Era nesse sentido que trafegava o auto Santana, dirigido Reinaldo da Silva, de 21 anos, residente em Marília. Com ele, no veículo, estavam Leandro dos Santos Munhoz, 18 anos, Natália de Castro Oliveira, de 19, Luana Rodrigues Ribeiro da Silva, de 18, e Marcia Aparecida Sales, de 22, todos da mesma cidade. Segundo agentes da Polícia Rodoviária Estadual, este auto entrou na pista contrária e colidiu transversalmente com a carreta dirigida por Mauri Peres Júnior, de 31 anos, morador de Ourinhos, que trafegava no sentido de Quatá para Rancharia.