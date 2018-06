Acidente mata cinco trabalhadores rurais em Pernambuco Cinco trabalhadores rurais morreram e outros 29 ficaram feridos em acidente nesta manhã na estrada de acesso ao Engenho Barro Branco, município de Jaqueira, na zona da mata. Eles pegavam carona em um caminhão carregado de cana-de-açúcar pertencente ao arrendatário do engenho. De acordo com a polícia, o veículo provavelmente perdeu o freio, ganhou velocidade e tombou em uma das curvas da estrada. A carga caiu sobre os canavieiros. Os feridos foram levados a hospitais da região. Dois, em estado mais grave, foram transferidos para o Hospital Getúlio Vargas no Recife. Eles não correm risco de vida. Foi aberto inquérito para apurar o acidente. Morreram Clécio Ferreira da Silva, 14 anos, José Arnaldo da Silva, 16, Manoel Cícero Pereira, 34, José Cícero Gomes do Nascimento, 42, e Pedro Bernardo da Silva, 62.