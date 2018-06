Acidente mata dez romeiros em Minas Dez pessoas morreram e nove ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão e uma van de romeiros, às 3h15 de ontem, no km 160 da BR-459, em Itajubá, sul de Minas. A van saiu de Pouso Alegre (MG) com destino a Aparecida do Norte levando 16 pessoas. Numa curva conhecida como "Trago de Minas", chocou-se contra a lateral do caminhão. Garoava no momento do acidente. Os mortos estavam na van.