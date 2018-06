Acidente mata dois e interdita avenida na zona leste

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo um automóvel matou duas pessoas e interditou parte da Avenida Ragueb Chohfi, em São Mateus, na zona leste de São Paulo. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o veículo trafegava no sentido Guaianases quando se chocou com um poste na altura do número 871, por voltas das 5h da manhã.

O acidente deixou 6 vítimas, duas delas fatais.

Às 11h15 a via permanecia interditada e, de acordo com informações da CET, aguardava apenas a retirada do veículo para ser liberada, após a realização da perícia no local.

O motorista que segue pela região deve fazer desvio pelas ruas Dona Rosa Siqueira, José Velho Barreto, rua Furtado Mendonça, retornando a Ragueb Chohfi, orienta a CET.