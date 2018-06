Acidente mata dois jovens carbonizados em rodovia de MG

Dois rapazes de 23 anos morreram carbonizados no final da tarde de segunda-feira, 10, na Rodovia BR-265, quando o carro em que eles estavam foi atingido por um caminhão que perdeu a direção. Fábio Henrique Soares e Tiago Firmino, representantes comerciais na região de Marília, morreram carbonizados após o carro ser arrastado e explodir. Eles estavam em um carro, na estrada que liga Santo Antônio da Alegria, na região de Ribeirão Preto, e São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, quando um caminhão invadiu a pista. O motorista do caminhão, que transportava 80 toneladas de cana, afirmou que o veículo perdeu o freio. José Aparecido Reis foi indiciado por homicídio culposo (sem intenção). Devido ao acidente, a pista foi interditada e teve congestionamento de cerca de 3 km. O trânsito foi liberado após as 19 horas de segunda e Reis foi preso em flagrante por homicídio culposo (sem intenção).