Acidente mata dois passageiros de ônibus no RS Um acidente matou dois passageiros de um ônibus de excursão nesta terça-feira em Canguçu, na zona sul do Rio Grande do Sul. O veículo havia saído de Foz do Iguaçu (PR) e tinha como destino Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. Outros 22 viajantes ficaram feridos e apenas 13 escaparam ilesos. A Polícia Rodoviária Federal acredita que o motorista tenha perdido o controle do veículo quando fazia uma curva que exige grande redução de velocidade para sair da BR-392 para acessar a BR-471. O ônibus caiu num barranco de 30 metros. O socorro aos passageiros mobilizou dez ambulâncias de municípios vizinhos, que levaram os feridos para hospitais de Canguçu e Pelotas. Os mortos foram identificados como Edilson Arce, uruguaio, e Helena Pereira, brasileira.