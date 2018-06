Acidente mata nove agricultores no Ceará Uma colisão entre uma van, que fazia transporte alternativo, e um caminhão deixou nove mortos e outros dez feridos. O acidente aconteceu por volta do meio-dia desta quinta-feira, na CE-375, localidade de Jurema, entre os municípios de Jucás e Iguatu, no centro-sul cearense. A maioria dos passageiros eram agricultores e cinco estão em estado grave no hospital de Iguatu. As vítimas são da cidade de Cariús e tinham viajado à cidade vizinha para fazer compras na feira. As causas do acidente e a lista com o nome das vítimas ainda não foram divulgadas. De acordo com o delegado de Iguatu, Tarcísio Coelho, testemunhas disseram que o motorista do caminhão cochilou ao volante.