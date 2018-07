Acidente mata quatro adolescentes em Bagé Quatro adolescentes morreram e dois ficaram gravemente feridos num acidente automobilístico neste domingo, em Bagé, na região da Campanha, no Rio Grande do Sul. Em alta velocidade, a motorista Carla Marcusso, de 19 anos, perdeu o controle do Gol que dirigia na avenida Santa Tecla, uma das principais da cidade. Desgovernado, o carro cruzou um terreno vazio e entrou numa loja de veículos onde destruiu outros três automóveis. Além de Carla, morreram no local Tiago Camargo do Couto, de 16 anos; Ciro Ponsati Granato, de 17 anos; e Kátia Marcusso, de 14 anos. Outros dois adolescentes, Camila Marcusso, de 13 anos, e Fernanda Rodrigues de Paulo, de 14 anos, foram internadas na UTI da Santa Casa de Bagé.