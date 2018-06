Acidente mata quatro e deixa seis feridos no Ceará

Fortaleza - Quatro pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um acidente que aconteceu na noite de ontem, 5, em Quiterianópolis, a 336 quilômetros de Fortaleza. As vítimas estavam em uma caminhonete D20 e voltavam da convenção do partido Solidariedade, que homologou a candidatura à reeleição de José Barreto Couto Neto à prefeitura da cidade.

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 22 horas, próximo à localidade Bandarro, na zona rural. Um dos pneus do carro estourou, o motorista perdeu o controle e o veículo capotou. Alguns passageiros foram arremessados para fora do carro.

Morreram na hora Francisca Lopes do Nascimento e Jane Cleia Silva. As outras duas vítimas fatais foram identificadas apenas como Ednardo e “Boré”. Os seis feridos foram levados para o hospital de Crateús. De acordo com a direção do hospital, três estão em estado muito grave e três apresentam ferimentos de gravidade média.

Carros de amigos do prefeito foram utilizados para transferir os pacientes em estado grave para o hospital. Uma equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de serviço tiveram de montar uma força-tarefa para receber as vítimas do acidente. Uma multidão lotou o hospital da cidade para acompanhar a chegada dos corpos e feridos.