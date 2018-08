Acidente mata quatro em rodovia no sul de Minas Gerais

Uma colisão frontal na madrugada deste domingo, 26, no sul de Minas Gerais deixou uma pessoa ferida e quatro mortas. Entre as vítimas estão duas irmãs. O acidente aconteceu na rodovia BR-265, entre os municípios de Boa Esperança e Santana da Vargem, envolvendo um Cross Fox e um Fiat Punto.

As vítimas fatais residiam nas cidades mineiras de Boa Esperança e Coqueiral. São elas: Denise Mércia Alvarenga, de 70 anos, Rodrigo Naves Pimenta, de 29, e as irmãs Alessandra Morais, de 31, e Cristina Morais, de 36 anos.

Outra irmã da família Morais foi internada com ferimentos leves. As causas do acidente são apuradas, mas pelas informações levantadas no local um dos carros teria tentado uma ultrapassagem na rodovia, o que resultou na colisão frontal.