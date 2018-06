Acidente mata quatro pessoas na BR-070, no Mato Grosso

SÃO PAULO - Quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente na Rodovia BR-079, em Várzea Grande, no Mato Grosso, na tarde de domingo. O acidente aconteceu por volta das 17h30, na altura do km 535, quando um caminhão bateu de frente com uma caminhonete Toyota Hilux. O motorista do caminhão escapou ileso do acidente.

Já na caminhonete, quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida. Os mortos foram a condutora, Maria Neri Dresch, de 58 anos, Moacir Francisco Neto, de 63 anos, Neusi Maria Dresch, de 52 anos, e uma quarta pessoa não identificada. A passageira Clara Dresch, de 8 anos, ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao Hospital em Cuiabá.