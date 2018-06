Acidente mata três e complica trânsito na Dutra, no sentido Rio

SÃO PAULO - O trânsito ainda era complicado na manhã desta quarta-feira, 26, na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, na região de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por conta de uma colisão seguida de incêndio que deixou ao menos três mortos no início desta manhã.

De acordo com a NovaDutra, empresa que administra a via, por volta das 11 horas, o motorista ainda enfrentava cerca de 1 quilômetro de lentidão, a partir do km 176. A previsão é de que o tráfego seja normalizado nas próximas horas, já que os veículos começaram a ser removidos do local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu um caminhão que transportava colchões, um outro caminhão que carregava telhas e dois carros. Entretanto, a concessionária informa que o engavetamento envolveu um caminhão e cinco carros. A informação de que uma quarta pessoa teria morrido no acidente ainda não foi confirmada. A polícia vai investigar o caso.

