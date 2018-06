Acidente mata turista argentino que voltava de jogo em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - A colisão de um veículo Fiat Uno com um trator matou um homem argentino e deixou outros quatro feridos no início da noite desta quinta-feira, 26. Quatro argentinos estavam no automóvel em viagem de volta ao país depois de visita a Porto Alegre, onde a Argentina jogou contra a Nigéria na quarta-feira.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, havia pouca visibilidade e o carro bateu na traseira do trator, que não poderia estar na rodovia no momento do acidente.

Um dos passageiros, identificado como Miguel Frazetto, de 73 anos, morreu no local. Os outros três estão internados na Santa Casa de Misericórdia de Uruguaiana. Um deles, politraumatizado, será submetido a cirurgia. Os outros dois, um com fratura em um braço e outro com escoriações, estão em condições de ter alta, mas, para isso, dependem de trâmites burocráticos a cargo de autoridades argentinas.

O boletim da Polícia Rodoviária registrou que o condutor do trator, brasileiro, também sofreu ferimentos, mas não procurou atendimento hospitalar.