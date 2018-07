Acidente mata um e deixa 9 feridos em SP Um grave acidente na manhã de hoje na Marginal do Tietê matou uma pessoa e deixou outras nove feridas. Por volta de 8h, um Monza desgovernado bateu violentamente contra um poste. Testemunhas contam que havia dez pessoas dentro do carro, sendo que três delas viajavam no porta-malas. Parte das vítimas ficou presa entre as ferragens. O Corpo de Bombeiros informou que cinco vítimas foram levadas para o Hospital do Tatuapé, na zona leste, onde uma delas morreu. Um dos helicópteros da Polícia Militar levou outra vítima para o Hospital das Clínicas. Outras foram socorridas pelas pessoas que presenciaram o acidente.