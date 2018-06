Acidente mata um estudante e fere outros 12 no RS Um acidente matou o estudante Bruno Quadro Flores, de 16 anos, e deixou outros 12 passageiros de um ônibus feridos com cortes superficiais e escoriações leves na manhã desta segunda-feira, 27, em Alegrete (RS). O coletivo bateu na traseira de um caminhão quando se aproximava do trevo de acesso à cidade da Fronteira Oeste, a 500 quilômetros de Porto Alegre. O tráfego pela BR-290 ficou interrompido por quase três horas. O ônibus levava 42 alunos da Escola Estadual Demétrio Ribeiro e associados do Centro de Tradições Gaúchas Vaqueanos da Fronteira de volta à cidade. O grupo havia participado de um festival de dança no final de semana, em Cachoeira do Sul, na região central do Estado. O motorista José Alves disse que não teve tempo de desviar porque o caminhão, que estava à sua frente, voltou bruscamente à pista depois de trafegar pelo acostamento.