Acidente na Avenida Brasil deixa 35 feridos no Rio de Janeiro

RIO - Um ônibus e um caminhão bateram na Avenida Brasil, próximo ao estande de tiros do Exército, na Vila Militar, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira, 28. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 35 pessoas ficaram feridas sem gravidade e foram encaminhadas para os hospitais estaduais Albert Schweitzer (onde foram atendidos 22 feridos) e Carlos Chagas (para onde foram levados outros 13 passageiros), ambos na zona oeste.

O motorista do ônibus chegou a ficar preso nas ferragens e foi resgatado pelos bombeiros. Ele teve ferimentos nas pernas.

O ônibus seguia de Campo Grande, na zona oeste, para o Largo da Carioca, no centro, quando o motorista do caminhão reduziu a velocidade em um trecho em obras para construção da Transolímpica. Sem conseguir frear, o ônibus bateu na traseira do caminhão.