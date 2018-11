Acidente na BR-040 deixa 2 mortos e 16 feridos em MG

BELO HORIZONTE - Duas pessoas morreram e 16 ficaram feridas em acidente envolvendo um ônibus da Viação Útil que partiu de São Bernardo do Campo (SP), uma carreta e um veículo de passeio nesta quarta-feira, 14, na BR-040, próximo a Conselheiro Lafaiete, região central de Minas, cidade a 100 quilômetros de Belo Horizonte.

Morreram os motoristas da carreta e do ônibus, que seguia sentido Belo Horizonte. Os dois foram identificados como Gilmar Rodrigues, de Baguari (MG), e Roberto Dias de Oliveira, de Três Rios (RJ), respectivamente. As informações são do Corpo de Bombeiros. A carreta trafegava em sentido contrário, Rio de Janeiro.

Ainda segundo a corporação, o ônibus fazia trajeto do tipo "parador", com entradas em cidades do interior de Minas. O percurso de linhas diretas, em ligações entre São Bernardo do Campo e a capital mineira, normalmente é feito pela BR-381.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos, que foram levados para hospitais de Conselheiro Lafaiete e Congonhas. O motorista do carro de passeio teve de ser resgatado em meio às ferragens. A Polícia Rodoviária Federal ainda apura as causas do acidente.

O trecho da estrada em que ocorreu o acidente - que fica entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro - foi interditado e, segundo a concessionária da via, o congestionamento na região, por volta das 11h15, era de aproximadamente seis quilômetros nos dois sentidos. Às 11h30, uma das faixas foi liberada e passou a funcionar em mão dupla.