Acidente na BR-101 deixa quatro mortos em Alagoas Um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira, 21, na BR-101 Sul, próximo à cidade de São Sebastião, a 130 quilômetros de Maceió, deixou quatro pessoas da mesma família mortas. As vítimas eram de Sergipe e estavam passando o carnaval em Alagoas. O veículo Corsa dos turistas colidiu com uma Scânia. Diego da Silva Menezes, 22 anos; sua filha, Mariana Barros Menezes, de oito meses de idade; Deise da Silva Menezes, 19 anos, e a filha Ana Vitória Menezes Feliciano, 2 anos, morreram no local do acidente. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, Diego da Silva e Deise Menezes eram irmãos. A esposa de Diego Menezes, Michelle Barros Lima Santos, 19 anos, e o marido da outra vítima fatal, Fabiano dos Santos Feliciano, 35 anos, também estavam no Corsa. Após o acidente, eles foram conduzidos para a Unidade do Emergência do Agreste, em Arapiraca (AL), onde deram entrada com diversos ferimentos. A família colidiu com a Scânia quando retornava para a cidade de Itabaiana (SE). Eles haviam brincado o carnaval na Praia do Francês, em Marechal Deodoro. As vítimas viajavam pela BR-101 Sul. O Corsa em que estavam colidiu frontalmente com a carreta. O motorista da Scânia - que não teve identidade revelada - teve ferimentos leves.