Acidente na BR-153 cinco mortos e 40 feridos no Tocantins

Jocyelma Santana, especial para O Estado de S.Paulo, com informações da TV Anhanguera

Uma colisão na BR-153 (Rodovia Belém-Brasília), a cerca de 400 km de Palmas (TO), provocou a morte de cinco pessoas e deixou ao menos outras 40 feridas. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, quando um ônibus de turismo que seguia para Goiânia bateu na lateral de um caminhão que transportava verduras.

A pista da estrada entre as cidades de Alvorada e Gurupi ficou coberta pela carga do caminhão e o ônibus, destruído. O trabalho de resgate foi feito por homens do Corpo de Bombeiros, das polícias Militar e Rodoviária Federal. A PRF investiga o que pode ter causado o acidente. Um dos passageiros disse aos policiais que o motorista dirigia em alta velocidade.

Os primeiros atendimentos foram feitos no hospital público de Alvorada. Médicos e enfermeiros de cidades vizinhas foram convocados para auxiliar nos primeiros socorros. Os casos mais graves foram encaminhados para o Hospital Regional de Gurupi.

Por causa do pequeno número de ambulâncias disponíveis nos municípios, dois pacientes foram removidos em carros de passeio. Na manhã de domingo, passageiros aguardavam na entrada do hospital de Alvorada por atendimento e transferência para Gurupi.

O motorista do caminhão prestou depoimento em Alvorada e foi liberado. Já o motorista do ônibus, Renini Ferreira Borges, um dos feridos no acidente, foi levado para Gurupi. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo.

As pessoas que morreram, ainda não identificadas, são dois homens, duas mulheres e uma criança.