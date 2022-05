Acidente na BR-163 em Mato Grosso deixa oito mortos

CUIABÁ - Pelo menos oito pessoas morreram e 35 ficaram feridas gravemente em acidente entre um ônibus de transporte de passageiro e uma carreta, no km 799 da BR-163, em Mato Grosso. A informação foi confirmada pelo comandante adjunto do batalhão do Corpo de Bombeiro de Sinop, capitão Diego Oliveira dos Reis, que participou da operação de resgate. Segundo ele, sete pessoas morreram no local do acidente e uma no hospital.

O ônibus pertence à empresa Itamarati e teria saído de Cuiabá com destino a Sinop, cerca de 500 km da capital. Já a carreta seguia de Sinop para Rondonópolis. O acidente aconteceu entre Sorriso e Sinop, no trevo que dá acesso ao município de Vera, por volta do meio dia. Segundo o capitão, nos dois anos que trabalha na região este foi o “mais grave acidente” que aconteceu naquele trecho.

Leia Também Especialistas apontam caminhos para a integração entre transporte público e aplicativos

Para o inspetor da Policia Rodoviária Federal (PRF) Leonardo Ramos, o trecho é conhecido por ser um espaço de ações imprudentes por parte de motoristas. Mas, segundo ele, é o acidente mais grave registrado no local nos últimos anos.

O capitão Reis informou que participaram da operação de resgate os batalhões do Corpo de Bombeiro de Sinop e Sorriso. Ao todo estavam no ônibus 43 pessoas, sendo 42 passageiros e o motorista. O motorista do ônibus ficou imprensado e foi retirado pelos socorristas da concessionária Rota Oeste que administra a rodovia. O motorista teve o braço esquerdo amputado Ele passou por cirurgia no hospital regional de Sorriso e em seguida foi levado para a UTI.

O capitão contou que quando os bombeiros chegaram ao local foram informados que algumas vitimas haviam sido socorridas por terceiros. Os feridos foram transportados pelos bombeiros de Sinop e Sorriso (4), a Rota Oeste (três), e duas em estado mais grave pelo helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e cinco socorridas por ambulâncias privadas. A PRF deu apoio logístico com três viaturas e sete agentes. Os feridos foram levados para hospitais de Sinop e Sorriso e os mortos para o IML.

Embora não possa afirmar o motivo do acidente, o perito criminal, Leandro Valendorf disse que foi possível verificar que houve “invasão de faixa por parte do motorista do ônibus”. Segundo ele, existia marca de frenagem produzida pelo ônibus que parou a cerca de 20 metros do local da colisão lateral entre o ônibus e a carreta.

Na opinião do perito Leandro Valendorf, tudo indica que o acidente não foi provocado por alta velocidade. Segundo ele, ainda ainda serão avaliados uma série de vestígios, “haja visto que são muitos, e depois emitiremos um laudo apontando as causas e as circunstâncias do acidente”.